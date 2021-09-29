Сбер заявил, что средний ипотечный платеж в России за год вырос на 12,9%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россияне в среднем платят по ипотечному кредиту 23,2 тыс. рублей в месяц, что на 12,9% превышает показатель по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками "Deep dive в ипотечный бизнес Сбера".

"В среднем россияне платят по ипотеке 23,2 тыс. рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 12,9%. По новому жилью она составляет 25,7 тыс. рублей, по жилью на вторичном рынке - 21 тыс. рублей", - отметил он.

Средний размер ипотечного кредита в России вырос за год на 16,1%, до 2,86 млн рублей. Россияне берут ипотеку в среднем на 20 лет. Между тем, например, в июне 2021 года 83% заемщиков досрочно погасили кредит.

"Ипотечный потенциал частично сдерживают недостаточные объемы строительства жилья: с 2013 года строительная отрасль находилась в стагнации, сейчас началось восстановление, однако ввод жилья пока отстает от целевых значений. Этот фактор в совокупности с масштабными программами господдержки вызвал рост цен: с января 2020 года по июнь 2021-го они выросли на 27% на новостройки и на 18% на вторичном рынке", - отметил Васев. В Сбере с начала 2021 года ипотечный портфель вырос на 16%, до 5,28 трлн рублей к началу сентября.