Число ипотек на рынке новостроек Москвы в августе снизилось на 4% к прошлому году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 4,4 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы с использованием ипотеки зарегистрировано в августе, что меньше на 4%, чем годом ранее, и на 22% - к июлю, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В августе Росреестром Москвы зарегистрировано 4 416 договоров долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений с использованием кредитных средств, по отношению к июлю этот показатель снизился на 22%, а к августу прошлого года - на 4%", - говорится в сообщении.

В целом за восемь месяцев 2021 года зарегистрировано 45,2 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости, что на 75% больше, чем за январь - август прошлого года (25,8 тыс.). Если в среднем с начала года кредитные сделки составляли половину от общего числа договоров долевого участия, то сейчас их доля снизилась до 45%.

Как пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, это обусловлено изменением условий программы льготного ипотечного кредитования. "Но, если вспомнить 2019 год, средняя доля зарегистрированных ипотечных договоров на рынке строящегося жилья вообще не превышала 38%", - добавил он.

При этом, по словам Майданова, уже в сентябре фиксируется сезонный интерес москвичей к покупке квартир, как раз после окончания отпусков и с началом учебного года.

С 1 июля 2021 года были скорректированы условия льготной ипотеки на новостройки - максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Раньше в Москве она составляла 12 млн рублей.