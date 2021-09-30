Группа ВТБ запустила ипотеку на покупку жилья с имущественных торгов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ВТБ первым из российских банков начал предлагать свои клиентам ипотечные кредиты на недвижимость с имущественных торгов, говорится в сообщении кредитной организации.

"ВТБ первым из российских банков начал предлагать кредиты на приобретение недвижимости с имущественных торгов. Проект реализуется совместно с цифровой платформой V-Лот (входит в группу ВТБ). Ранее банки выдавали ипотеку на покупку с торгов только для объектов недвижимости, находящихся на балансе кредитной организации", - отмечается в сообщении.

В рамках нового предложения клиенты смогут оформить ипотеку на срок до 30 лет. При первоначальном взносе от 10% ставка составит 9,3%, для взноса 20% и выше - 8%. Максимально возможная сумма кредита составляет 60 млн рублей.

"ВТБ начал разработку единой цифровой платформы имущественных торгов в конце июля 2021 года. Первую версию проекта банк запустит и протестирует до конца года. Платформа будет объединять объекты со всех электронных торговых площадок, значительно упростит процесс поиска и покупки имущества для клиента и выстроит "бесшовный" путь от выбора и оформления ипотеки до вступления в право собственности. Здесь будут представлены имущество госкомпаний, непрофильные активы банков, лоты земельных торгов и другое. Объекты будут предлагаться клиентам, в том числе с дисконтом от рыночной цены", - уточнили в банке.