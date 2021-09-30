Более 50% владельцев самостроя в Москве проводят демонтаж добровольно

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 50% владельцев самостроя в Москве проводят демонтажные работы в добровольном порядке. Об этом рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский на пресс-конференции в четверг.

"Сейчас добровольный демонтаж составляет 53%. Это очень высокий процент добровольного демонтажа", - сказал Овчинский.

По его словам, проблема самостроя в Москве решится в течение года-полутора. За это время объекты должны быть демонтированы или приведены в соответствие.

"А дальше наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы проводить профилактическую работу и предупреждать появление нового самостроя", - уточнил Овчинский.