Объем ввода жилья в КБР с начала года вырос почти на 10%

НАЛЬЧИК, 1 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии (КБР) вырос с начала года к сентябрю почти на 10%, его удалось обеспечить благодаря реализации региональных госпрограмм и нацпроекта "Жилье", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ КБР.

"С начала года предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено 2 613 новых квартир общей площадью 225,4 тыс. кв. метров, что на 20,2 тыс. кв. метров, или на 9,8% больше, чем в январе-августе 2020 года. Рост показателей по вводу жилья достигается в соответствии с госппрограммой КБР "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики", а также в рамках реализации регионального проекта "Жилье", - отметили в пресс-службе.

По данным Федеральной службы государственной статистики по СКФО, в сельской местности республики построено 606 квартир общей площадью 67,5 тыс. кв. метров, что составляет почти треть (30%) от общего объема ввода жилья по республике. Согласно данным статистики, организациями-застройщиками построено 1 419 квартир (85,3 тыс. кв. м). При этом населением за свой счет и с помощью кредитов построено 1 194 собственных дома, общей площадью 140,1 тыс. кв. метров. Как отмечается, это на 21,8% меньше соответствующего периода 2020 года.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии рассчитывают увеличить площадь введенного в республике жилья по итогам 2021 года до 513 тыс. кв. метров, что на 2,5% больше, чем в прошлом году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.