Около 3 тысяч астраханцев планируют переселить из аварийного жилья до конца 2022 года

АСТРАХАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Астраханской области и Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили соглашение об ускоренной реализации программы по расселению из ветхого и аварийного фонда. До конца 2022 года около 3 тыс. астраханцев будут расселены, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора региона.

Проблема аварийного жилья в Астраханской области - одна из самых острых в регионе. С 2019 года по инициативе главы региона Игоря Бабушкина и при активном участии Фонда содействия реформированию ЖКХ и генпрокуратуры РФ она начала решаться. Так за 2019-2020 годы было расселено 7,95 тыс. кв. метров жилья.

"В регионе предусмотрено расселение 2 754 человек из 38 230,45 кв. м аварийного жилья в 173 многоквартирных домах. На конец сентября 2021 года расселены 674 человека. До конца этого года планируется переселить еще 653 человека за счет сдачи 192-квартирного жилого дома в Астрахани и долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Приволжском районе. Непосредственно расселение граждан и завершение программы планируется к концу 2022 года", - говорится в сообщении.

28 сентября на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья с 2022 года, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Глава государства потребовал "вытащить людей из трущоб".

По данным областных властей, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года. В Астраханской области на сегодняшний день более 684 многоквартирных домов уже признаны аварийными и ждут расселения, поэтому предложение о продлении и софинансировании из федерального бюджета программы переселения граждан из аварийного жилья, выдвинутое президентом Российской Федерации, имеет огромное значение для региона, уточнили в пресс-службе.

"В этой связи надо запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года", - цитирует пресс-служба Бабушкина.