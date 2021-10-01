Строительство складского комплекса с объемом инвестиций 7 млрд рублей началось в Подольске

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Компания "ФМ Ложистик" начала строительство складского комплекса в подмосковном Подольске. На первом этапе в реализацию проекта будет инвестировано около 2 млрд рублей, в перспективе объем вложений вырастет до 7 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Проект компании "ФМ Ложистик" в Толбино будет реализован в несколько этапов. В рамках первого уже в следующем году планируется построить первый склад и встроенный офис. Объем инвестиций на этом этапе составит около 2 млрд рублей, запланировано создать 300 рабочих мест. Общий же объем вложений в строительство складского комплекса оценивается в 7 млрд рублей. В рамках проекта суммарно будет создано около 1 000 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В материале отмечается, что компания является давним партнером региона - в настоящее время в Подмосковье функционируют 10 отделений компании. В этом году "ФМ Ложистик" уже реализована инвестиционный проект в Дмитровском округе.

"Общий объем инвестиций компании "ФМ Ложистик" в Московскую область уже превышает 20,1 млрд рублей. Компания создала более 6,5 тыс. рабочих мест для жителей региона. Мы рады, что созданные в Подмосковье инвестиционные условия позволяют предприятиям, в том числе и иностранными, расти и развиваться" - отметила Зиновьева.