Путин: важно обеспечить интересы жителей сносимого фонда при застройке новых кварталов

НОВО-ОГАРЕВО, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в пятницу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым указал на необходимость в первую очередь соблюсти интересы жителей старых кварталов, на месте которых планируется развернуть современную жилую застройку.

Руководитель региона проинформировал главу государства о планах создать в Кузбассе два города-миллионника на базе Новокузнецка и Кемерово. По его словам, планируется "сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома".

"Чтобы сносить кварталы, нужно понять, как обеспечить интересы людей, которые там живут", - заметил Путин. Комментируя слова Цивилева о выкупе старого жилья и предоставлении гражданам квартир в новых кварталах, он подчеркнул, что "это непростая работа все равно". "Нужно работать с каждой семьей", - поручил президент.

Также глава государства отметил, что развитие крупных городов в конечном итоге все равно упирается в создание рабочих мест. "Потому что чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития", - подытожил он.