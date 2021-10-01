Первый договор КРТ в Подмосковье могут подписать в середине октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первый договор о комплексном развитии территории (КРТ) может быть подписан в Подмосковье в середине октября 2021 года, сообщила в пятницу главный архитектор Московской области Александра Кузьмина в ходе XXIX Международного архитектурного фестиваля "Зодчество 2021".

"7 октября завершается первый аукцион в Мытищах. Мы рассчитываем в середине октября подписать первый договор КРТ, полностью выполненный в новых правилах", - сказала она на круглом столе "Инструменты комплексного развития территорий".

По словам Кузьминой, речь идет о расселении квартала ветхого жилья недалеко от МКАД, на его месте будут построены несколько жилых домов. "Мы рассчитываем, что выход на стройку будет в 2022 году, срок окончания проекта мы планируем в первом квартале 2024 года", - рассказала Кузьмина.

В конце июля министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова сообщала, что в рамках комплексного развития территории, предусматривающего расселение ветхого жилья, в регионе уже выбрано девять площадок.

Реализация первых в России проектов комплексного развития территорий ранее была запущена в трех регионах. По данным Минстроя России, в Иркутской области принято решение о комплексном развитии застроенной территории Усолье-Сибирского, Московская область объявила торги на право заключения договора о КРТ, в Москве объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии с реорганизацией промзоны.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом также предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.