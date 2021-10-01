Новейшие девелоперские технологии в российских регионах обсудят на форуме в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Новейшие технологии для создания общественных пространств и городов будущего в российских регионах обсудят 5 октября на сессии "Теория и практика большого взрыва девелоперской "вселенной" на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге, сообщила в пятницу пресс-служба девелопера, организатора сессии "Кортрос".

VIII Международный форум 100+ TechnoBuild пройдет с 5 по 7 октября на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild станет "Диалог регионов".

"Уральский федеральный округ вслед за столицей становится местом для внедрения новейших практик и технологий. Создание новых уникальных районов в Екатеринбурге, обсуждение проекта создания Экополиса на Сахалине, соглашение о строительстве первого города-миллионника на Дальнем Востоке - это новая реальность, когда бывшие окраины становятся центрами прорывных технологий, где органично будут сочетаться географическое положение, природа и все возможности для комфортной жизни и самореализации жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пандемия стала толчком к развитию новых технологий и в целом изменила представление людей о безопасности, системах жизнеобеспечения и комфорта. Причем перемены коснулись всех сфер - от личного проживания до организации общественных пространств.

В дискуссии примут участие замдиректора Института Генплана Москвы Денис Власов, управляющий директор и партнер BCG Москва Дмитрий Гаранин, директор по акселерации кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда "Сколково", замруководителя рабочей группы HomeNet НТИ Наталья Чернышева. К участию приглашены министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, зампредседателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, основательница компании в сфере интернета вещей Libelium Алиcиа Асин, председатель совета директоров группы компаний "Русские инвестиции" Кирилл Игнатьев. Модераторами выступят президент группы компаний "Кортрос" Вениамин Голубицкий и первый заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Лана Самарина.