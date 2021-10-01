Объем ввода жилья за восемь месяцев 2021 года вырос на 29,5%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объем введенного в России жилья за восемь месяцев 2021 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 52,3 млн кв. м, следует из статистики Росстата.

Так, в августе введено 8,4 млн кв. м жилья, что на 26,4% превышает показатель аналогичного месяца 2020 года. За месяц возведено 910 многоквартирных домов, население построило 36,5 тыс. жилых домов. Всего появилось 106,8 тыс. новых квартир.

По статистике Росстата, за восемь месяцев 2021 года население построило 219,2 тыс. жилых домов, возведено 5 тыс. многоквартирных домов, или 663,6 тыс. новых квартир. Общая площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, составила 55,7% от общего объема введенного жилья, или 29,2 млн кв. м.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" в январе-августе 2021 года составил более 6 трлн рублей, на 7% больше, чем годом ранее. В докладе Росстата отмечается, что 44% строительных организаций отметили в качестве основного фактора, сдерживающего их деятельность, высокую стоимость строительных материалов, 30% компаний отметили высокий уровень налогов, 25% - конкуренцию со стороны других строительных фирм, 20% - недостаток заказов и по 19% - недостаток финансирования и квалифицированных рабочих.