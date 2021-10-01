Глава "Автодора" стал заслуженным строителем РФ

МОСКВА, 1 октября /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил председателю правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеславу Петушенко почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации". Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, звание присвоено Петушенко "за большой вклад в реализацию инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)" и многолетнюю добросовестную работу".

Петушенко был назначен главой "Автодора" в феврале 2019 года.

Строительство ЦКАД в 50 километрах от Московской кольцевой автодороги потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность нового кольца составляет 336 км, из которых на платной основе эксплуатируются 260 км. Возведение ЦКАД, проходящей параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие ЦКАД планировалось в 2019 году, однако оно несколько раз переносилось. Полностью дорога была введена в строй в июле текущего года.