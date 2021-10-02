В Подмосковье будут выдавать разрешения на стройку только для жилья по новым стандартам

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нарушающие новые стандарты жилой застройки девелоперы не получат разрешения на строительство в Московской области. Об этом сообщила ТАСС главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина в рамках XXIX Международного архитектурного фестиваля "Зодчество 2021".

"Сначала мы не будем выдавать свидетельство об архитектурном градостроительном облике, потом не будем согласовывать проект, который должен покинуть экспертизу", - сказала Кузьмина, добавив, что застройщики, не соблюдающие стандарты, не смогут получить разрешение на строительство.

По ее словам, для застройщиков, которые привыкли строить качественно, новые стандарты жилой застройки станут инструментом борьбы с недобросовестной конкуренцией. "Это заставит тех, кто привык работать плохо и при этом пытаться продавать жилье по той же цене, что и конкуренты, начать работать на новом качественном уровне", - сказала Кузьмина.

Первые дома, которые строятся на территории Московской области в строгом соответствии со стандартами, сейчас находятся в стадии получения свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика, уточнила Кузьмина. По ее словам, для системных застройщиков новые стандарты не приведут к подорожанию квадратного метра жилья.

Ранее министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова сообщала, что первые дома, построенные с соблюдением разработанных в Московской области стандартов жилой застройки, будут введены в эксплуатацию через 1,5-2 года.