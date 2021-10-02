Приамурье получит более 3 млрд рублей на окончание программы переселения из ветхого жилья

ТАСС, 2 октября. Амурская область получит около 3,2 млрд рублей на досрочное завершение программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Дополнительное соглашение о досрочном завершении программы подписали генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин и губернатор Амурской области Василий Орлов. Согласно подписанному документу, региональную программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, планируется завершить досрочно до 1 марта 2024 года. Фонд ЖКХ окажет финансовую поддержку в объеме, предусмотренном федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда", ускоренными темпами.

"Более чем 6 800 граждан смогут переехать в новые квартиры практически на полтора года ранее запланированного срока. Это самый главный результат нашей с вами работы. Всего ускоренными темпами региону будет предоставлено почти 3,2 млрд рублей, в качестве авансового платежа предусмотрено направить более 934 млн рублей", - сказал Цицин, слова которого приводятся в сообщении.

Амурская область уже приступила к подготовке параметров следующей программы, включающей аварийный жилищный фонд, признанный таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Всего в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в Амурской области запланировано переселить 6 803 человека, проживающих в 914 аварийных домах площадью 118,36 тыс. кв. м. Общая стоимость программных мероприятий составляет 6,73 млрд рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 6,44 млрд рублей, регионального и муниципальных бюджетов - 289,87 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин в минувший во вторник на совещании по экономическим вопросам заявил, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб". По словам Путина, граждане, живущие в домах, признанных аварийными на январь 2021 года, должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года.