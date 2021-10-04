Объем привлеченных средств граждан в строительство достиг рекордного показателя

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем привлеченных денежных средств граждан в строительную отрасль РФ достиг рекордного показателя в 4,5 трлн рублей на начало сентября 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя Аналитического центра Никита Белоусов.

"Объем привлеченных средств граждан в строительство на 1 сентября 2021 года составлял почти 4,5 трлн рублей. Это рекордное значение за всю историю долевого строительства жилья. Безусловно, этот показатель существенно вырос с момента запуска механизма эскроу-счетов, поскольку застройщики и покупатели квартир получили надежного гаранта в виде банков", - сказал Белоусов.

По оценке ДОМ.РФ, объем привлеченных средств граждан в строительную отрасль превысит 5 трлн рублей в 2022 году. "В ближайшей перспективе этот показатель будет расти благодаря дальнейшему развитию строительной отрасли, улучшению условий ипотечного кредитования и наращиванию объемов проектного финансирования", - добавил собеседник агентства.

По данным Банка России, на 1 сентября 2021 года на счетах эскроу было размещено 2,6 трлн рублей. Как отметил Белоусов, с начала года этот показатель вырос более чем в два раза, или на около 1,4 трлн рублей.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, сегодня в России возводится 98,7 млн кв. м жилья, из них 71% - с помощью проектного финансирования и использования механизма счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.