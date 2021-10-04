Эксперты: цены на аренду квартир в Петербурге выросли на 30% с начала 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Средняя цена на долгосрочную аренду жилья в Санкт-Петербурге выросла с начала 2021 года на 20-30%, в зависимости от числа комнат в квартире. Об этом сообщили ТАСС в понедельник специалисты сервиса "Яндекс.Недвижимость".

"Цены на долгосрочную аренду квартиры в Санкт-Петербурге. Средняя цена в 2021 году при одной комнате - 23,9 тыс. рублей, изменение цены к аналогичному периоду 2020 года - 19,5%. Средняя цена в 2021 году при двух комнатах - 40 тыс. рублей, изменение цены к аналогичному периоду 2020 года - 33,3%", - следует из представленных данных сервиса компании "Яндекс".

По сравнению с 2020 годом, в Петербурге на 27,3% выросла и средняя цена аренды трехкомнатной квартиры, достигнув 70 тыс. рублей.

Также "Яндекс.Недвижимость" приводит данные о самых дорогих квартирах, сдававшихся в городе в прошлом году. Так, максимальная цена аренды однокомнатной квартиры в Петербурге составила 135 тыс. рублей, двухкомнатной - 500 тыс. рублей. Самая дорогая трехкомнатная квартира сдавалась по цене в 600 тыс. рублей.

В пресс-службе международной консалтинговой компании Knight Frank сообщили в понедельник, что по итогам II квартала 2021 года индекс роста цен на жилье в Петербурге в среднем составил 26,7%. С этим показателем город опустился по сравнению с прошлым годом с пятого на восьмое место в рейтинге городов с самой быстрорастущей стоимостью недвижимости. Лидерами в рейтинге стали канадский Галифакс (плюс 30,8%), турецкий Измир (плюс 30,0%) и столица Южной Кореи Сеул (плюс 30,0%).