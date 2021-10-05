Эксперты: "Дальневосточный квартал" позволит увеличить ввод жилья и стабилизировать цены

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Программа "Дальневосточный квартал" будет способствовать стабилизации, а в последующем и снижению цен на жилье в дальневосточных городах, повысит качество жизни горожан, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Дальневосточный квартал" - новая программа поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она предполагает создание условий для строительства в городах Дальневосточного федерального округа (ДФО) современных жилых кварталов с комфортной городской средой, в числе которых предоставление застройщикам статуса резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Это дает инвестору возможность пользоваться мерами господдержки, получать налоговые преференции, земельные участки, инфраструктуру.

"Наша задача - сделать Дальний Восток интересным и комфортным для жизни, привлечь людей в регион. И в этом контексте новые проекты комплексной застройки, новое качество городской среды - мощные магниты. Это мировой тренд, продиктованный скоростью развития технологий строительства, транспорта, коммуникаций. Все понимают, что качество жилья, городской среды - важные составляющие конкурентоспособности территорий, в том числе с точки зрения привлечения человеческого капитала", - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По мнению председателя отделения "Деловой России" по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области предпринимателя Дениса Грося, ключевая проблема, сдерживающая объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке, - дефицит подготовленных площадок для комплексной застройки. Речь идет о правовом режиме, инженерной инфраструктуре, социальной инфраструктуре и доступном проектном финансировании. "Подход, когда государство берет на себя задачу по формированию площадок под комплексное строительство, может существенно увеличить темпы ввода жилья. Почему цена так увеличилась за последние полтора года? Потому что при мерах стимулирования спроса (при введении дальневосточной ипотеки, других мер - прим. ТАСС), предложение не успело подтянуться, и, чтобы предложение поднять, нужно это сделать", - сказал Грось в беседе с ТАСС.

Он добавил, что цены на жилье, например в Хабаровске, серьезно варьируются. Квадратный метр на окраине может стоить порядка 76 тыс. рублей, а в центре города стоимость может доходить до 190 тыс. рублей. Реализация проекта "Дальневосточный квартал" позволит увеличить объем жилья, который продается по вменяемой цене.

Управляющий партнер проектно-консалтинговой компании "Новая земля", эксперт Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Григорий Соломин в беседе с агентством отметил, что на Дальнем Востоке необходимо строить современное жилье, отвечающее запросам жителей. "Государству важно создавать новое качество жизни в дальневосточных городах, чтобы люди хотели оставаться там, создавать новую среду.<...> Мы живем в современной экономике, и говорить о качественном и дешевом не приходится. При правильном государственно-частном партнерстве можно строить современные дома, но удерживать стоимость квартир в тех же пределах, чтобы люди получали за доступные деньги качество жизни, сопоставимое с уровнем Москвы", - сказал Соломин. Для стабилизации стоимости жилья объемы стройки, по его словам, необходимо увеличивать, для этого нужно помогать застройщикам с инфраструктурой к площадкам под новые кварталы, где будет все необходимое для жизни: парковки, детские и спортивные площадки, места для прогулок и отдыха, доступ к социальным объектам.

Концепция 15 минут

Проект "Дальневосточный квартал" позволит сделать дальневосточные города комфортнее для жизни. Сейчас тренд на комплексный девелопмент в России развивается колоссальными темпами. Не только в Москве, но и в ряде крупных городов точечная застройка уже серьезно уступает проектам комплексного развития, сказала ТАСС директор практик качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева. "Для российских городов, и дальневосточные здесь не исключение, традиционно затруднено транспортное движение, потому что деловые центры формировались, как правило, в центральной части. В этой связи концепция 15-минутного города выглядит удачным решением. Это должно позволить избавиться от маятниковой миграции и пикового трафика. А также создать для жителей региона максимально комфортные условия проживания с необходимыми сервисами и услугами в шаговой доступности и стимулировать создание локального бизнеса", - сказала Журавлева.

По ее словам, суть концепции 15-минутного города, которая ежегодно становится все более актуальной для России, в появлении районов, где людям комфортно находиться целый день. Люди могут не только жить, но и работать, учиться, отдыхать в своих районах, для чего им больше не потребуется ехать в центр города. Для этого, благодаря комплексному подходу в развитии на небольшой территории, которую, действительно, можно обойти всего за 15 минут, должно быть все: комфортное жилье, школы, детские сады, офисы, торговые центры, фитнес-залы и зоны рекреации, сказала собеседница агентства.

Она добавила, что девелоперам интересно осваивать такие кварталы за счет их масштабности, это выгодно в том числе с учетом того, что ресурс свободных участков под застройку в черте многих российских городов практически исчерпан. Такое комплексное освоение дает возможность крупным компаниям получить новые земли и, что особенно важно, позволяет вовлечь в оборот заброшенные промышленные территории, а также участки на окраинах.

Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко отметил, что "Дальневосточный квартал" - проект для городских территорий, но вместе с ними необходимо развивать и села, чтобы люди не уезжали, "оставляя за собой пустые деревни". "В этом контексте важно было бы предусмотреть в дополнение к "Дальневосточному кварталу" еще и программу, которую можно условно обозначить "Дальневосточный район. Сельские территории". В сумме они могли бы дать существенный эффект", - разъяснил эксперт.

Материалы и кадры

Комплексную застройку в дальневосточных городах необходимо развивать в увязке с созданием кластера строительных материалов. Эта тема обсуждалась в том числе на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке. Президент России Владимир Путин отметил дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке, в связи с чем глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.

"Важно расширить узкие места, связанные со строительством - это строительные материалы, которых на Дальнем Востоке практически не производят", - сообщил Грось. Он также подчеркнул необходимость восполнения дефицита кадров для масштабных строек.

Опрошенные ТАСС эксперты отметили возрастающий интерес к проектам комплексной жилой застройки в городах на Дальнем Востоке среди инвесторов из центральных регионов страны. Девелоперы интересуются площадками под свои проекты в сфере жилищного строительства в Хабаровске, в Приморье, на Сахалине, в Амурской области. Власти на местах в ряде регионов уже определились с площадками под "Дальневосточные кварталы".