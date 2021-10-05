Минстрой будет внедрять "зеленые" стандарты в строительстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Минстрой России видит одной из своих приоритетных задач внедрение "зеленых" стандартов строительства и адаптацию строительных норм к глобальному изменению климата, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

"Интеграция требований "зеленого" строительства в систему технического регулирования, адаптация строительных норм к глобальному изменению климата - в этой части совместно с коллегами из Минэкономразвития и другими федеральными органами власти уже работаем", - сказал он.

По его словам, совместно с ДОМ.РФ ведется работа в сфере деревянного домостроения, которое, как отметил Музыченко, на сегодняшний день в России "абсолютно не развито".

Он также сообщил, что Минстрой видит огромный потенциал в альтернативных источниках энергии, работе с инженерными системами, внедрении технологий умного дома. "Задачи стоят очень серьезные", - добавил заместитель министра.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.