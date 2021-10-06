Объем собранных взносов на капремонт за восемь месяцев увеличился в России на 26,7%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем собранных взносов на капитальный ремонт на территории Российской Федерации в январе-августе 2021 года увеличился на 26,7% - до 152,6 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР)

"В текущем году на 1 сентября собрано взносов на капитальный ремонт 152,6 млрд рублей, это больше, чем в прошлом году за восемь месяцев - тогда 120 млрд. Планы на текущий год - порядка 220 млрд рублей", - сообщили в ассоциации.

В среднем по стране собираемость взносов за капремонт за январь-август 2021 года составила 94,5%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года показатель находился на уровне 92,7%, отмечают в АРОКР. "В лидерах: Тюменская область, Вологодская область, Московская область. Отстают регионы Северно-Кавказа, но зато там хорошие показатели по претензионно-исковой работе", - добавили в ассоциации.

Как сообщалось, около 57 тыс. многоквартирных домов планируется отремонтировать на территории РФ в 2021 году по региональным программам капремонта, в 2020 году работы завершены в 48 тыс. домах. Несмотря на пандемию, в 2020 году тенденция высокой собираемости взносов на капитальный ремонт сохранилась и в целом по стране составила 96,2% (в 2019 году - 95,52%), сообщали ТАСС в АРОКР.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Как следует из норм Жилищного кодекса, собственники жилья в России вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капремонт на специальный счет дома или региональному оператору капремонта по принципу "общего котла".