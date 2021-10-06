В ВТБ считают, что самым успешным в истории ипотеки в РФ может стать IV квартал 2021 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Четвертый квартал 2021 года может стать самым успешным для банков за всю историю ипотечных кредитов в России, считает вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

"Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будет на уровне сентября, а значит, итоговые значения 2021 года впервые в истории превысят 5 трлн рублей. Для сравнения - в прошлом году рынок показал 4,4 трлн рублей. ВТБ намерен улучшить результаты прошлого года на четверть и нарастить продажи ипотеки до 1,1 трлн рублей", - сказал Дячкин, чьи слова привела пресс-служба банка.

Банкир подчеркнул, что рынок недвижимости в России сейчас стоит на пороге исторического рекорда по объему продаж. По оценке ВТБ, в сентябре общий объем продаж ипотечных кредитов составил около 500 млрд рублей, а это сопоставимо с результатом сентября прошлого года. "Спрос на ипотеку среди россиян после летнего сезона начал возвращаться к привычно высоким значениям. В сентябре продажи на рынке составили около 500 млрд рублей, что сопоставимо с "горячим" сезоном осени прошлого года, когда программы господдержки и рефинансирования достигали пика популярности. Для ВТБ объем продаж ипотеки в сентябре стал рекордным с момента модернизации госпрограммы - это связано как с сезонным фактором, так и со снижением ставок, которые мы, в отличие от других игроков, провели этой осенью для наших клиентов", - отметил Дячкин.

Согласно данным банка, клиенты ВТБ в сентябре провели свыше 26 тыс. сделок на 95 млрд рублей. Всего с начала года банк оформил ипотеку более чем на 780 млрд рублей, что почти на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года, уточнили в кредитной организации.

Регионами - лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ за девять месяцев стали Москва и Московская область (286 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (66 млрд), Новосибирская область (29,3 млрд), Республика Татарстан (25 млрд) и Свердловская область (21 млрд).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывала "семейная ипотека", по которой ВТБ с начала года выдал более 43 млрд рублей кредитов. После расширения программы на семьи с одним ребенком, с 1 июля 2021 года, среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза, а доля в общем объеме выдач достигла уже 12%. Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%, спрос на нее остался на уровне августа - более 6 млрд рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 млрд рублей.