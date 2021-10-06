Объем выдачи ипотечных кредитов в Сбербанке за январь - сентябрь вырос на 25%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в Сбербанке за три квартала 2021 года увеличился на 25%, портфель таких кредитов достиг 5,9 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.

"Ипотечный портфель Сбербанка продолжает увеличиваться, по итогам трех кварталов текущего года он вырос уже на 20% по сравнению с показателем за весь прошлый год. В сентябре 2021 года он составил 5,9 триллиона рублей, в то время как на конец прошлого года - 4,9 триллиона рублей", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

Всего, по данным Сбербанка, за 9 месяцев 2021 года выдано почти 776,9 тыс. кредитов на сумму 2 трлн рублей. В прошлом году за аналогичный период объем выдач составил 583 тыс. кредитов на сумму почти 1,3 трлн рублей. Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% - в количественном.

По словам вице-президента Сбербанка, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васева, лидирует вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, по которой выдано 135 тыс. кредитов на 398 млрд рублей.

По его словам, наибольший прирост в сентябре относительно июля 2021 года произошел по "Семейной ипотеке", что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев - с 12 млрд рублей до 19 млрд рублей. Всего в рамках программы за все время выдано 29,5 тыс. кредитов на 108 млрд рублей.

По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Москве - на сумму 38,7 млрд рублей. Также в лидерах Санкт-Петербург - на 20,7 млр рублей и Краснодарский край - 9,6 млрд рублей.