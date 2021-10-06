Минстрой: четверть регионов не готовы к переходу строек на информационное моделирование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Около четверти регионов России пока не готовы к переходу государственных строек на технологии информационного моделирования (ТИМ) с 1 января 2022 года, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

"В целом примерно 70-75% регионов сегодня полностью готовы к внедрению ТИМ, в оставшихся 20-25% регионов, я думаю, мы за следующий месяц полностью подготовим организационно-правовую базу, и еще будут два месяца для того, чтобы пройти все необходимое обучение и внедрить технологические вещи", - сказал Михайлик.

Он уточнил, что регионы не готовы в первую очередь с точки зрения наличия материально-технической базы и обученных сотрудников. Поэтому своими основными задачами Минстрой видит подготовку специалистов - от управленца до конкретного реализатора - и обеспечение рынка российским программным обеспечением, которое разработано для всех стадий жизненного цикла объектов, добавил Михайлик.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому применение технологий информационного моделирования станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов с 2022 года.

В основе информационного моделирования здания лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование ТИМ оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.