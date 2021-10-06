Инфраструктуру в районе Новокольцовский в Екатеринбурге профинансируют через облигации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ, правительство Свердловской области и компания "Синара-девелопмент" договорились об использовании инфраструктурных облигаций при строительстве жилого района Новокольцовский в Екатеринбурге. Соглашение подписано в рамках форума 100+ TechnoBuild, сообщает в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"Стороны договорились о применении механизма при реализации проекта строительства жилого района Новокольцовский в Екатеринбурге. Денежные средства в размере 1,9 млрд рублей пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект будет завершен не позднее 2030 года", - говорится в релизе.

Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, практически в каждом регионе есть крупные проекты, реализация которых невозможна без льготного финансирования инфраструктуры. Он добавил, что в ближайшее время планируется пройти все процедуры и приступить к работе по строительству инфраструктуры в районе Новокольцовский в Екатеринбурге.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, район Новокольцовский активно развивается в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм в 2023 году. "В дальнейшем Новокольцовский станет одним из центров активной жизни уральцев", - сказал он.

В свою очередь, президент компании "Синара-девелопмент" Александр Пумпянский считает, что механизм инфраструктурных облигаций ускорит развитие нового жилого района Екатеринбурга. Он также отметил большие перспективы применения этого инструмента в комплексном развитии территорий.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

О форуме

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.