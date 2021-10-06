ДОМ.РФ подбирает площадку под второй арендный дом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ ведет подбор площадки для строительства второго арендного дома в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Единого института развития в жилищной сфере в среду.

"Единый институт развития в жилищной сфере рассматривает возможность строительства второго арендного дома в Екатеринбурге. В настоящее время ведется выбор площадки под реализацию данного проекта", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова.

Первый проект арендного дома реализуется в Екатеринбурге с 2020 года на базе жилого комплекса "Южные кварталы". ДОМ.РФ выкупил у девелопера проекта - компании "Брусника" - 300 квартир площадью 13,9 тыс. кв. м в строящемся квартале между улицами Московской, Шаумяна и Фурманова. Работы ведутся с привлечением проектного финансирования Банка ДОМ.РФ. Заселение жильцов запланировано на четвертый квартал 2022 года.

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, чьи слова приводятся в релизе, отмечает, что ДОМ.РФ также планирует запуск проектов арендного жилья в других городах.

"Мы видим стабильный рост спроса на арендное жилье ДОМ.РФ. Повышенный интерес к нашим домам связан с их преимуществами - временная регистрация, безопасность сделки, качественная отделка и дополнительные сервисы. Отвечая на запрос людей, мы будем запускать новые проекты в разных городах", - сказал Филиппов.

Проект арендного дома также будет реализован в Тюмени, говорится в сообщении. "В партнерстве с ДОМ.РФ мы реализуем пилотный проект в Екатеринбурге и обсуждаем детали сотрудничества по проекту в Тюмени. По итогам их реализации сможем сделать выводы о тиражировании формата", - сказал директор по операционному управлению "Брусники" Александр Щиголь.

Развитие рынка аренды жилья в регионах

Сейчас ДОМ.РФ занимается реализацией региональных проектов арендного жилья. На сегодня подписаны соглашения о создании арендных домов в Тюмени, Свободном Амурской области (с "Сибуром"), в Сколково (с фондом "Сколково") и Сахалинской области (с правительством региона).

АО "ДОМ.РФ" реализует пилотные проекты арендного жилья в соответствии с поручением президента России. Портфель арендного жилья состоит из 13 проектов или 8,9 тыс. квартир площадью 470 тыс. кв. м в пяти регионах России (Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях).