Более 4 тысяч заявок поступили за два месяца на "арктический гектар"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жители арктических регионов подали за два месяца более 4 тыс. заявок на получение "арктического гектара", сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в своем докладе "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"С 1 августа 2021 года на территорию Арктики распространена программа "Дальневосточный гектар". Скажу честно, мы понимали, что большого числа желающих получить гектар в Арктике не будет. Но сделано это по просьбе местных жителей. За два месяца мы получили более 4 тыс. заявок", - сказал он.

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в АЗРФ можно получить земельный участок площадью до одного гектара на безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.