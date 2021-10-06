Ввод бюджетной недвижимости в Москве вырос в два раза

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Департамент строительства Москвы за девять месяцев текущего года ввел в эксплуатацию 103 объекта общей площадью более 1,6 млн кв. м. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

"Мы, департамент строительства, ввели 103 объекта площадью 1,672 млн кв. м. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это более чем в два раза больше, чем в том году", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что данные приведены по итогу девяти месяцев текущего года.

"У нас в целом формирование адресной инвестиционной программы идет по программно-целевому методу. У нас есть четкое понимание по развитию города. <...> Задача была поставлена у нас при формировании бюджета - мы шли с бюджетом развития с 25-процентным повышением ежегодным. Если сравнивать по итогам девяти месяцев 2020 года, то мы так сработали - на 25% больше освоили, чем в 2019 году. В 2021 году по отношению к 2020 году мы на 27% больше вовлекли в хозяйственный оборот средств", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что около 472 млрд рублей было направленно на строительство объектов в этом году. Загрутдинов сказал, что в Москве ввели в эксплуатацию четыре медицинских объекта, четыре спортивных объекта, два объекта культуры и шесть объектов сферы образования. Кроме того, с января по сентябрь в рамках программы реновации введены в эксплуатацию 62 дома жилой площадью более 872 тыс. кв. м. Как уточнили в пресс-службе департамента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост относительно площади составил 310%.

В пресс-службе добавили, что до конца года в столице предусмотрен ввод пяти объектов здравоохранения, среди которых подстанция скорой медпомощи в районе Даниловский и родильный дом больницы в Коммунарке. Также планируется завершить строительство восьми спортивных объектов, в том числе двух футбольных полей, ВМХ-велодрома, Международного центра самбо и Центра бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Помимо этого, будет завершено строительство девяти объектов сферы образования.