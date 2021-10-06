Более 90 домов по реновации планируют ввести в Москве в 2022 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию 91 жилой дом в 2022 году в рамках программы реновации. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"У нас по реновации объемная работа идет. В этом году у нас план - 97 домов ввести, на следующий год в планах ввести 91 жилой дом площадью 1,4 млн кв. м", - сказал Загрутдинов.

Ранее он сообщил, что за девять месяцев текущего года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 62 дома.

В пресс-службе департамента напомнили, что с начала программы реновации было переселено свыше 40 тыс. человек.