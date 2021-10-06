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Хуснуллин заявил, что ввод жилья в России в 2021 году достигнет 86 млн кв. м

Вице-премьер отметил, что в Уральском федеральном округе в сентябре ввод жилья вырос на 32% по отношению к прошлому году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Около 86 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию по итогам 2021 года, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Мы очень неплохо идем по вводу жилья в этом году, даже неприлично неплохо, у нас в настоящий момент превышение к прошлому году более 30%. Мы твердо видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 млн кв. м жилья, но следующий год будет тяжелее", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в Уральском федеральном округе в сентябре ввод жилья вырос на 32% по отношению к прошлому году, а по индивидуальному жилищному строительству - на 42%.

Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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