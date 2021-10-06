Ввод жилья в Ставрополе увеличился в 1,5 раза в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Объем жилищного строительства увеличился в городе Ставрополе в 1,5 раза с начала года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В городе ввели в строй 261,5 тыс. кв. метров жилья, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"По оценке специалистов, экономическая ситуация краевого центра адаптировалась к условиям пандемии. За 9 месяцев 2021 года в эксплуатацию уже введено жилых домов общей площадью 261,5 тыс. квадратных метров. Цифра превысила аналогичный показатель прошлого года в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Жилищное строительство активно развивается в Юго-Западном районе Ставрополя. Ввод жилья сопровождается развитием инфраструктуры - в новых микрорайонах строят дороги, образовательные учреждения, создают скверы и места отдыха.

"Что касается инвестиционной привлекательности краевой столицы, то львиную долю капитальных вложений составляет также строительная сфера. На начало сентября в нее инвестировано 18,4 млрд рублей", - поясняется в сообщении.

Ставрополь лидирует в крае по объемам жилищного строительства. С начала года в муниципалитете ввели в строй 22 многоэтажных дома. По последним данным Северокавказстата, в январе - августа 2021 года в целом в Ставропольском крае ввели 997,7 тыс. кв. метров жилья, что выше аналогичного уровня прошлого года в 1,6 раза.