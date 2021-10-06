BIM-технологии могут снизить риски в проектном финансировании строительства жилья

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Использование технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве объектов позволяет застройщикам снизить риски для девелоперского проекта при получении кредитных средств в банке. Такое мнение выразил президент группы компаний "Инград" Антон Ежков в ходе XVI Национального конгресса "Модернизация промышленности России: Приоритеты развития".

"Помимо повышения качества проектов и экономии средств застройщиков применение BIM-технологий поможет снизить риски в проектном финансировании жилищного строительства. Так, BIM позволяет осуществлять дополнительный контроль, снижает операционные расходы и упрощает оценку рисков каждого проекта", - сказал Ежков.

В частности, по словам Ежкова, ГК "Инград" полностью перешла к информационному моделированию на этапе проектирования, что позволило в десятки раз сократить сроки выполнения задач по реализации проектов строительства жилья. Он отметил, что компания использует систему строительного контроля Ingrad.Skald, в которой предусмотрена возможность отображать ход строительства объекта в виде трехмерной модели, отслеживать выполнение разных работ в любое время. Также в рамках платформы BIM 360 девелопер внедрил систему, которая позволяет согласовывать проектную и рабочую документацию, контролировать изменения и приемки и совместно работать сотрудникам компании и внешним подрядчикам.

Понятие информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) появилось в Градостроительном кодексе РФ в 2019 году. В его основе лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит более 1,12 млн кв. м жилья, являясь восьмым в России девелопером по текущему объему строительства. В 2020 году ГК "Инград" победил в номинации "Лучший BIM-девелопер" по оценке независимых экспертов рынка недвижимости.