Минстрой обсудит с Центробанком механизмы увеличения темпов продаж жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Минстрой России по итогам октября обсудит с Банком России механизмы, с помощью которых можно увеличить темпы продаж жилья, сообщил в среду журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

"Мы в Минстрое должны отвечать за итоги проектного финансирования. Его эффективность, то есть ставка, зависит от скорости продаж. С учетом увеличения ключевой ставки до 6,75% и некоторым снижением темпов продаж, которое мы пока фиксируем в моменте, - но должны посмотреть на статистику в следующие 2-3 недели, - мы вернемся к тому, как нам стимулировать увеличение темпов продаж. А то, каким механизмом это будет сделано, мы будем обсуждать с ЦБ", - сказал Стасишин. Он добавил, что такая работа будет проведена по итогам октября.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.