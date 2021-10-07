Бюджетный кредит в 2,3 млрд рублей поможет Забайкалью ввести около 240 тыс. кв. м жилья

ТАСС, 7 октября. Забайкалье направит бюджетный кредит в размере 2,3 млрд рублей на строительство инфраструктуры и обеспечение ввода около 240 тыс. кв. м жилья, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина 6 октября одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 12 регионам России, среди которых Забайкальский край. Чита получит 2,3 млрд рублей на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечение ввода почти 240 тыс. кв. м жилья.

"Средства предусмотрены на финансирование затрат по технологическому присоединению к коммунальным сетям и строительство внутриквартальных дорог в новом микрорайоне Романовский за Романовским трактом. Проектом комплексной застройки предусмотрено возведение с 2022-го по 2034 год микрорайона на 8 тыс. жителей", - процитировала пресс-служба вице-премьера регионального правительства Алексея Кошелева.

В проекте застройки также предполагается строительство школы и двух детских садов. При реализации проекта микрорайона в Чите будет создано 1,9 тыс. рабочих мест.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.