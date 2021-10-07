НОСТРОЙ предложил реформировать систему госзакупок в строительстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) направило в Минстрой РФ предложения по реформированию системы госзакупок в строительстве. По мнению объединения, при выборе подрядчика должны учитываться его опыт и квалификация, а не только предложенная стоимость работ, сообщил в четверг ТАСС президент объединения строителей Антон Глушков на полях Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Сейчас ценовые критерии при разыгрывании торгов весят 60%, неценовые - 40%, то есть доминантой при подведении итогов по-прежнему остается стоимость, а не опыт и квалификация организации. Для решения это проблемы можно сформировать отдельный закон о контрактной системе в стройке либо прописать исключения для стройки в 44-м федеральном законе о контрактной системе. В любом случае должны появиться дополнительные неценовые критерии, которые характеризуют поставщика или подрядную организацию в области стройки", - сказал Глушков.

Среди таких критериев он назвал официальную численность сотрудников, количество специализированного инженерного персонала, отсутствие административных правонарушений, опыт реализации аналогичных объектов, срок существования юридического лица, объем работ, выполняемый собственными силами. "Это должна быть прозрачная, объективная система подсчета. У каждого показателя будет свой вес, мы будем сравнивать эти критерии и ранжировать компании, чтобы выбрать ту, которая выполнит контракт наиболее качественно", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что, безусловно, необходимо экономить бюджет, выбирая подрядчика с учетом предложенной цены, но не менее важно обеспечивать качественное, безопасное, своевременное строительство. А неценовые показатели как раз позволят это учесть, подчеркнул Глушков. По его словам, сейчас распространены случаи, когда торги на строительство выигрывают организации, которые не являются профильными.