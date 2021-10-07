Экзамены для мигрантов из Таджикистана и Белоруссии планируется ввести в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Проверку квалификации мигрантов из Таджикистана и Белоруссии перед въездом в Россию для работы на стройках планируется ввести до конца 2021 года, сообщил ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на полях Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и НОСТРОЙ в конце сентября подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны в том числе договорились о проверке квалификации иностранных рабочих кадров в области строительства. Как отмечал ТАСС Глушков, экзамены планируется запустить в ноябре.

"Как только мы завершим организацию квалификационной проверки в Узбекистане и покажем ее результаты, с готовым продуктом будем выходить и встречаться с коллегами из Таджикистана и Белоруссии. Я думаю, что до конца годы мы запустим и там экзамены. С Белоруссией уже ведем переговоры, в ближайшее время проведем встречу", - сказал Глушков.

Он уточнил, что 80% строительных мигрантов в России приходится на граждан Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Кроме того, организация квалификационной проверки строителей в будущем будет предложена Киргизии, добавил собеседник агентства.

Ранее в Минстрое России сообщили, что представители министерства в составе официальной российской делегации посетили Ташкент, где обсудили с коллегами из Узбекистана пилотный проект по привлечению в Россию трудовых мигрантов. По оптимизированному механизму планируется централизованный ввоз 10 тысяч специалистов из Узбекистана, добавляли в Минстрое РФ.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.