Первый жилой дом по "зеленым" стандартам могут построить в России к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Первый жилой дом, построенный с учетом "зеленых" стандартов, может появиться в России в 2023-2024 годах, сообщил в четверг ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

"Свод правил по жилым домам будет актуализирован с учетом "зеленых" стандартов до конца года и в соответствии с обычной практикой вступит в силу через шесть месяцев. После этого можно будет приступать к проектированию таких объектов, на что уйдет полгода-год. Соответственно, в 2023-2024 годах уже может появиться "зеленый" жилой дом", - сказал Музыченко.

Он пояснил, что свод правил утвердит конкретные критерии, которые будут предъявляться к "зеленому" строительству, среди которых экологичные строительные материалы с низким углеродным следом, инженерные системы, предполагающие экономию ресурсов при эксплуатации объекта, расположение здания. "Вся совокупная цепочка от идеи до утилизации объекта будет задавать стандарты "зеленого" строительства", - сказал замминистра.

При этом Музыченко уточнил, что строительство "зеленого" дома может быть заложено уже сейчас, однако разработка свода правил позволит участникам строительства предвидеть, какой именно эффект они получат от реализации проекта.

Кроме того, только после разработки российских критериев экологичного строительства можно будет говорить о "зеленых" кредитах и ипотеке, и такую работу уже ведут ДОМ.РФ и Банк России, добавил замглавы Минстроя. "Предполагается предоставлять финансирование с льготными ставками для застройщиков "зеленых" объектов и льготную ипотеку для приобретателей", - сказал он.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.