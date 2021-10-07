Минстрой предложил распространить пересмотр цен на контракты, заключенные до 1 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Возможность увеличивать стоимость строительства из-за удорожания стройматериалов предлагается распространить на государственные контракты, заключенные до 1 октября 2021 года, сообщил в четверг ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

"Дату 1 июля по согласованию с Минфином мы сдвинули на 1 октября. Проект постановления уже внесен в правительство. Я думаю, что в первой половине октября он будет принят", - сказал Музыченко.

По его словам, в то время как стоимость металла с конца июля немного снизилась, фиксируется удорожание других материалов. Например, значительно вырос в цене битум, оконные блоки в августе подорожали на 30%, незначительное увеличение продолжает фиксироваться по кирпичу, цементу, готовым растворам, бетону, рассказал замминистра.

Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26%. В то же время по сравнению с августом 2020 года их стоимость увеличилась на 30%.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов, с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.