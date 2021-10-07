В ЦБ назвали регионы с самыми высокими средними ставками по ипотеке

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Наиболее высокие средние ставки по ипотеке по выданным за январь-август 2021 года кредитам зафиксированы в Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Севастополе. Об этом говорится в информационном бюллетене Банка России.

Средние ставки по ипотеке за восемь месяцев 2021 года в Республике Ингушетия составили 8,14%, Чеченской Республике - 8,04%, Севастополе - 7,82%. В целом по стране этот показатель достиг 7,35%. В то же время в Москве средний размер ставки по выданным в январе-августе 2021 года ипотечным кредитам составил 7,55%, в Санкт-Петербурге - 7,23%.

Традиционно наиболее низкие ставки наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе, где действует специальная ипотечная программа. В целом по округу средняя ставка по выданным с начала года кредитам составила 6,57%, самые низкие ставки - в Приморском крае(6,19%), Магаданской области (6,32%) и Сахалинской области (6,33%).

Средний размер выданного ипотечного кредита вырос в августе по сравнению с июлем с 2,86 млн рублей до 2,91 млн рублей. Среди регионов наиболее высокий средний размер ипотечного кредита зафиксирован в Москве - 6,48 млн рублей, Московской области - 4,4 млн рублей и Санкт-Петербурге - 4,25 млн рублей, а наименьший - в Республике Ингушетия - 1,12 млн рублей и Чеченской Республике - 1,03 млн рублей.

В материалах отмечается, что объем выданных кредитов в августе 2021 года в целом по России вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. При этом наиболее существенный рост показали Чеченская Республика - в 3,5 раза, или на 1,4 млрд рублей, Республике Ингушетия - в 1,7 раза, или на 165 млн рублей и в Карачаево-Черкесской Республике - в 1,6 раза, или 810 млн рублей.

Согласно статистике ЦБ, за восемь месяцев 2021 года российские банки выдали 1,23 млн ипотечных кредитов на 3,56 трлн рублей, что на 27,8% превышает прошлогодние показатели по количеству и на 52% - по объему.