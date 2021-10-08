ВТБ сообщил о смещении интереса ипотечных заемщиков в Москве с новостроек на вторичку

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Интерес ипотечных заемщиков Москвы и Подмосковья по итогам третьего квартала 2021 года сместился с новостроек на готовое жилье, говорится в сообщении банка ВТБ в пятницу.

"Основным трендом стало перераспределение внимания заемщиков с новостроек на готовое жилье и на программу семейной ипотеки. Ожидаем, что такая тенденция продолжится и в четвертом квартале", - цитирует пресс-служба банка его вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса Евгения Дячкина.

За девять месяцев объем кредитов на новостройки составил 126 млрд рублей, на готовое жилье - 112 млрд рублей. Средний размер кредита вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,2 млн рублей.

Отмечается, что с начала года ВТБ выдал более 46 тыс. ипотечных кредитов в Москве и Подмосковье на 286 млрд рублей. Это на треть больше, чем годом ранее.

По программе господдержки при этом было совершено 11% сделок. Спрос на эту программу сокращается после изменения условий 1 июля этого года. В то же время растет востребованность семейной ипотеки, ее доля по итогам сентября составила 17%, увеличившись с января на 11 п. п.