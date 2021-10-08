Росреестр разместил данные о 2,4 тыс. земельных участков под жилую застройку

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Росреестр разместил на публичной кадастровой карте информацию о 2,4 тыс. земельных участков площадью почти 24 тыс. га, которые подходят под жилищное строительство. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"По состоянию на сентябрь 2021 года на ПКК (публичной кадастровой карте - прим. ТАСС) размещены сведения о 2,4 тыс. земельных участках общей площадью 23,9 тыс. гектаров (1 089 участков под индивидуальное жилищное строительство и 1 260 участков - под строительство многоквартирных домов). Большинство из них находятся в Курганской области (141), Ставропольском крае (136), Ямало-Ненецком автономном округе (99), Хабаровском крае (88), Кемеровской области (83)", - отмечается в сообщении.

В то же время разработанный ведомством сервис "Земля для стройки" позволил вовлечь в оборот 960 земельных участков площадью 2,5 тыс. га, большинство из них (681 участок) предназначены для индивидуального строительства жилья, а оставшиеся - для возведения многоквартирных домов. По статистике Росреестра на начало сентября, большая часть вовлеченных земельных участков находится в Республике Алтай (125 участков), Красноярском крае (90) и Краснодарском крае (55).

По словам замруководителя Росреестра Алексея Штейникова, по всей стране заключены соглашения по размещению информации о земельных участках на публичной кадастровой карте, что позволит инвесторам и населению выбирать земли для строительства жилья.

В конце 2020 года на публичной кадастровой карте был создан сервис "Земля для стройки", который отображает выявленные земли. С помощью сервиса граждане могут оценить и выбрать на карте подходящие для строительства жилья земли и направить информацию в ответственный орган власти. После определения статуса собственности участка проходит электронный аукцион, победитель которого оформляет право пользования на конкретный участок.

Кроме того, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Росреестр до конца года реализует эксперимент по созданию Единого информационного ресурса по земле и недвижимости, в рамках которого будет разработан сервис "Земля просто".