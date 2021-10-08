В РФ около 500 тыс. человек смогут взять ипотеку на возведение частного дома к 2030 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Количество ипотечных кредитов, выданных на строительство индивидуального дома, может достигнуть 500 тыс. к 2030 году в РФ. Такая цель предусмотрена стратегической инициативой "Мой частный дом", сообщается в пятницу в Telegram-канале правительства России.

"К 2030 году 500 тыс. граждан могут получить ипотечные кредиты на постройку частного дома", - говорится в сообщении. Предполагается, что к этому же сроку суммарный дополнительный прирост объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит 60 млн кв. м.

При этом к 2024 году будет запущено массовое индивидуальное жилищное строительство: все вопросы оформления возьмет на себя профессиональный застройщик, а не собственник, и все документы переведут в электронный вид.

Инициатива "Мой частный дом" направлена на упрощение процедур по получению земельного участка для ИЖС на льготных условиях, оптимизацию процессов комплексного ИЖС и формирование банка земельных участков. Кроме того, предусмотрена поддержка застройщиков по подключению к инженерным сетям через региональных операторов ИЖС, ипотечные продукты для строительства частного дома, а также эскроу-счета для финансирования комплексного ИЖС.

Ранее правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года. Проекты разделены на шесть ключевых направлений: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей.