Кабмин разрешил пересмотр госконтрактов на капремонт домов из-за роста цен на материалы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило пересмотр стоимости уже заключенных госконтрактов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов из-за роста цен на строительные материалы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2022 года в договор об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, заключенный в соответствии с положением, в том числе до дня вступления в силу настоящего постановления, в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования по соглашению сторон в ходе его исполнения может быть внесено изменение в части увеличения цены договора не более чем на 25%", - говорится в постановлении.

Такое увеличение возможно, если стоимость работ после пересмотра не будет превышать предельную стоимость работ по капремонту, установленную на региональном уровне. Второе условие - если увеличенная стоимость контракта не превысит объем средств, которые региональный оператор капремонта имеет право в течение года израсходовать на программу.

В документе также указано, что соглашение об увеличении стоимости работ по капремонту может быть подписано только после того, как подрядчик предоставит заключение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и тем самым обоснует необходимость пересмотра цены.

Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы в РФ подорожали на 26%. В то же время по сравнению с августом 2020 года их стоимость увеличилась на 30%.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом правительство рекомендовало регионам России принять аналогичные нормативные акты для региональных и муниципальных контрактов.