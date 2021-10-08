Минстрой прокомментировал постановление о пересмотре цен на госконтракты по капремонту

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Решение правительства РФ, позволяющее увеличивать стоимость госконтрактов на капремонт в связи с ростом цен на стройматериалы, не приведет к росту взносов граждан на капитальный ремонт. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на статс-секретаря заместителя главы ведомства Светлану Иванову.

"Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами. Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Поэтому для того, чтобы не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ в домах, постановление № 1667 разрешает изменять цену контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт", - приводятся в релизе слова Ивановой.

Она добавила, что ранее региональные операторы могли увеличить цену договора на капитальный ремонт до 15% из-за роста объемов выполнения работ, при этом возможность увеличения цены из-за роста стоимости стройматериалов отсутствовала.

"Возможность изменения цены контрактов на проведение капремонта МКД (многоквартирных домов) не повлечет роста размеров взносов граждан на эти цели", - подчеркивается в сообщении Минстроя.

Ранее было опубликовано постановление правительства, допускающее увеличение стоимости госконтрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с ростом цен на строительные материалы. Пересмотр цен допускается в пределах 25% в части увеличения цены договора при наличии обоснования такого удорожания. Также в документе сказано, что повышение цены возможно, если стоимость работ после пересмотра не будет превышать предельную стоимость работ по капремонту, установленную на региональном уровне. Второе условие - если увеличенная стоимость контракта не превысит объем средств, которые региональный оператор капремонта имеет право в течение года израсходовать на программу.

Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы в РФ подорожали на 26%. В то же время по сравнению с августом 2020 года их стоимость увеличилась на 30%. Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом правительство рекомендовало регионам России принять аналогичные нормативные акты для региональных и муниципальных контрактов.