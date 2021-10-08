Хуснуллин: в России более 100 млн кв. м жилья построят по проектам комплексного развития

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Свыше 100 млн кв. м жилья планируется построить в российских городах по проектам комплексного развития территорий, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Очень неплохо у нас развивается комплексное развитие территорий. В четырех регионах дан старт. 478 проектов нам принесут 106 млн кв. м внутри населенных пунктов. Это полное обновление городов и микрорайонов, и дальше мы этот процесс будем продолжать", - сказал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.