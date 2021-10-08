Хуснуллин: правительство продолжит сокращать административные барьеры в строительстве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит работу по сокращению административных барьеров в строительной отрасли для ускорения возведения жилья и инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу вице-премьера Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Суммарно у нас получилось [принять] десять федеральных законов, которые дают 60 знаковых поправок по отрасли для сокращения инвестиционно-строительного цикла на 30%. Плюс мы приняли 136 нормативных документов правительства. Вот эту работу мы просто жестко продолжаем", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, ранее в строительной отрасли было зарегламентировано 96 процедур, однако в результате изменений останутся только 32 процедуры. Планируется вдвое сократить количество согласований в отрасли - со 100 до 50. Хуснуллин попросил Путина дать поручение правительству, аппарату президента и главам регионов привести все нормативные акты в соответствии с принятыми Госдумой и Советом Федерации решениями.

"В результате на 30% сократим [инвестиционно-строительный цикл], и дополнительно 1,5-2 трлн рублей добавится в обороте денег за счет скорости [строительства]", - сказал вице-премьер.

Обращение стройкомпаний

Также президент отметил, что к нему обратились несколько строительных компаний по вопросу экономики стройки из-за роста цен на стройматериалы и нехватку трудовых ресурсов. "Вы рассматриваете эти вопросы, конечно?" - уточнил Путин у вице-премьера.

"Владимир Владимирович, очень внимательно рассматриваем. Разложили все составляющие экономики стройки, серьезно посмотрели, что делать по трудовым ресурсам, по росту стоимости материалов", - ответил Хуснуллин.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.