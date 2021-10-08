Аналитики фиксируют снижение среднего бюджета покупки новостройки в РФ впервые за два года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Средний чек покупки жилья в новостройках в РФ снизился в сентябре впервые за полтора-два года, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?

"Основным фактором снижения расходов покупателей стало сокращение среднего чека в рамках сделок по новостройкам. Впервые за 1,5-2 года он снизился - на 2% к августу 2021 года. Наиболее заметное снижение аналитики "Метра квадратного" отмечают на рынке Москвы и Московской области - на 5%, до 8,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в целом рост цен на жилье, который наблюдался в последние месяцы, замедлился. На первичном рынке изменились условия льготной ипотеки, так что застройщикам пришлось корректировать цены. А темпы роста средней фактической суммы сделки по договорам купли-продажи замедлились: В сентябре средний бюджет вырос на 3%, в то время как рост в августе к июлю составил 10%.

Аналитики сервиса прогнозируют рост стоимости ипотеки вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. Это приведет к дальнейшему "охлаждению" рынка новостроек. "Рост ключевой ставки, который может произойти еще раз до конца года, может повлечь за собой и удорожание ипотеки в российских банках. Ранее мы прогнозировали, что при изменении ключевой ставки до 7% ипотечная в среднем по рынку может вырасти до 9%. Мы видим, что крупные банки уже провели раунд повышения ставок - их примеру могут последовать и другие игроки. В этих условиях драйвером роста объема продаж может стать рынок вторичной недвижимости, который с точки зрения цены остается для потребителей более привлекательным", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Метра квадратного" Вячеслава Дусалеева.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в августе 2021 года выросла на 0,11 п. п. по сравнению с июлем и достигла 7,78%.