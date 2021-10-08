Хуснуллин: выдача разрешений на строительство жилья выросла в России почти вдвое

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Выдача разрешений на строительство жилья выросла в России почти в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Разрешение на строительство выросло по сравнению с прошлым годом почти в два раза. То есть реально стройка пошла, люди в это верят", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в 2021 году будет достигнут лучший результат по вводу жилья за всю новейшую историю России. "Этого нам удалось достигнуть благодаря тем показателям и тем решениям, которые вы приняли, в первую очередь по ипотеке, по сокращению административных барьеров и по той системной штабной работе, которую правительство вместе с аппаратом президента с регионами ведет", - отметил вице-премьер, обращаясь к президенту.

В свою очередь Путин уточнил, действительно ли в текущем году будет сдано свыше 85 млн кв. м. "Если что-то не произойдет сверх, а я надеюсь, что ничего не произойдет, дай бог, уверен, что мы за 85 миллионов уйдем, видим задел", - ответил вице-премьер.

Хуснуллин также добавил, что в 2022 году планируется достичь ввода 90 млн кв. м жилья. "Сверхтяжелая планка, но с губернаторами обсуждаем и пытаемся к ней выйти", - отметил он.

Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.