Путин считает, что избыточные требования в строительстве душат отрасль

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Избыточные нормы, существующие в строительной сфере, душат отрасль. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече в пятницу с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным, курирующим эту область.

Вице-премьер в беседе с главой государства рассказал в том числе о работе со строительными нормами и правилами (СНиП). Он отметил, что власти упростили и удешевили процесс подключения и переноса коммуникаций. "Мы поправили сложный закон по приаэродромной территории, особенно это касалось Московского региона, и все крупные города-миллионники поправили, нашли компромиссное решение", - сообщил Хуснуллин.

Он также заметил, что выражение Путина "СНиПы-хрипы", олицетворяющее излишние этапы работы, стало "крылатым для строителей, как девиз".

"Они душат потому что, все эти избыточные требования", - отреагировал президент.

В мае 2020 года Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не давать возможность затягивать сооружение различных объектов. Как заявлял президент, "всякие "СНиПы-хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить, в конце концов, надо навести там порядок".

Сокращение процедур

Как рассказал зампред правительства, власти смогли сократить количество необходимых процедур и согласований в строительстве. Хуснуллин попросил главу государства дать поручение о том, чтобы все нормативные акты в этой сфере были приведены в соответствие и внедрены в жизнь. Такое решение, по его оценке, позволит уменьшить сроки строительства, а также увеличить объем средств в обороте за счет скорости в работе.

"Если все это вместе соберем и будем двигаться нормально, то тогда и задача в 120 млн кв. м. будет исполнена", - отреагировал президент.