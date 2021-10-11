{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минстрое рассчитывают на стабилизацию цен на жилье в РФ во второй половине 2022 года

Как отметил глава ведомства Ирек Файзуллин в интервью газете "Известия", спрос на жилье остается прежним, в то время как предложение продолжает нарастать
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ рассчитывает, что цены на жилье в стране стабилизируются во второй половине 2022 года. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

На эту тему
Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?
Жилищный вопрос в России:

"Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация [цен на жилье] во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке", - отметил Файзуллин.

По его словам, спрос на жилье остается прежним, в то время как предложение продолжает нарастать. "Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят [стоимость недвижимости]. В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, там цены пока либо замерли, либо начали расти", - отметил министр.

Файзуллин также сообщил о снижении количества ипотечных сделок.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что стоимость квадратного метра жилья в России с начала пандемии выросла почти на 40%. Она отмечала, что цены на жилье за пандемию выросли сильнее, чем за 2013-2019 годы. По словам главы Банка России, за семь лет стоимость жилья выросла на 33%, потом практически за полтора года - на 39%.

Теги
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
Новый формат субсидирования покупки деревянных домов начали тестировать в России
В соответствующей программе могут участвовать предприятия, имеющие сертификат происхождения продукции СТ-1 и заключение Минпромторга
Новый формат субсидирования покупки деревянных домов начали тестировать в России
Читать полностью