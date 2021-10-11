Власти Приморья за два года передадут медикам несколько сот квартир

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Приморья в 2022-м и 2023 годах передадут медицинским работникам по программе "Арендное жилье" ключи от нескольких сот квартир. Об этом в понедельник сообщил глава региона Олег Кожемяко во время слушаний по проекту регионального бюджета на 2022 год.

"Сейчас в Находке строится арендное жилье, в 2022 году около 120 квартир там будет передано работникам здравоохранения. В Большом Камне мы также будем строить жилье, и где-то порядка 60-70 квартир будет передано для [сотрудников] новой поликлиники, которую мы сдали", - сказал губернатор, отметив, что в 2023 году несколько сот квартир передадут медикам во Владивостоке.

Такая мера поддержки, по мнению Кожемяко, важна для медицинских работников, дефицит которых наблюдается в некоторых учреждениях края.

Программа "Арендное жилье" начала действовать в Приморье в 2020 году. Квартиры предназначены, прежде всего, для работников бюджетной сферы, молодых профессионалов и узконаправленных специалистов. Такое жилье можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных займов для работников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий граждан. Арендный платеж в этом случае почти вполовину меньше рыночной стоимости.

Ликвидация дефицита медицинских кадров является одной из задач национального проекта "Здравоохранение". Задачами проекта являются снижение показателей смертности населения, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год и оптимизация работы медучреждений.