Цифровой суперсервис для индивидуального домостроения заработает до конца года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует запустить цифровой суперсервис для индивидуального жилищного строительства до конца 2021 года в рамках стратегической инициативы правительства "Мой частный дом", сообщила в понедельник пресс-служба госкомпании.

"В рамках реализации стратегических инициатив развития страны до 2030 года, разработанных правительством России, ДОМ.РФ до конца 2021 года планирует запустить цифровой суперсервис для индивидуального жилищного строительства, - говорится в сообщении.

Уточняется, что сервис позволит гражданам в онлайн-режиме запускать строительство индивидуальных домов. Кроме того, при участии ДОМ.РФ подготовлен законопроект о внедрении в ИЖС проектного финансирования и счетов эскроу. Для стандартизации частного домостроения был проведен конкурс типовых проектов частных домов, что позволит запустить доступную ипотеку на ИЖС.

"ДОМ.РФ является драйвером позитивных изменений в строительной отрасли, которые нацелены на повышение доступности жилья для граждан, развитие наших городов, упрощение взаимодействия бизнеса и власти. Эта работа полностью подчинена реализации национальных целей развития и увязанных с ними стратегических инициатив правительства", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Ранее правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в течение двух этапов - до 2024 года и до 2030 года. Проекты разделены на шесть ключевых направлений: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На реализацию всех инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей.